Elezioni Comunali Novate Milanese: ecco chi andrà al ballottaggio.

Daniela Maldini candidata per Partito Democratico, Bella Novate, Uniti e Solidali per Novate, Memoria e futuro per Novate andrà al ballottaggio con Massimiliano Aliprandi candidato per la Lega, Fratelli d’Italia e Progetto in comune. I due candidati si presenteranno rispettivamente con circa il 40% e il 32%.

Fuori dalla corsa ma potenzialmente decisivo per un eventuale ballottaggio l’altro candidato del Centrodestra Luca David sostenuto da Prima Novate, Forza Italia e Novate al centro, intorno al 13% delle preferenze. Intorno al 9% il candidato Marco Bove del Movimento 5 Stelle, Sergio Sardo di Sinistra per Novate si attesta intorno al 4,5%. Solo l’1& per CasaPound e Lorenzo Cavalli.