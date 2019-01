Il primo nome della prossima campagna elettorale è quello della saronnese Lara Comi per Forza Italia.

Elezioni Europee, avanti Comi

Appuntamento a maggio per le Elezioni Europee, tra i tanti nomi papabili per le liste che porteranno a Bruxelles è Forza Italia a dare la prima conferma. Un nome d’esperienza, in Europa dal 2009, e molto apprezzato: quello della saronnese Lara Comi, alle ultime urne regina delle preferenze per il centrodestra con 84mila voti in tutt’Italia. E accanto a lei con tutta probabilità ci sarà il padre e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, pronto a rientrare nell’agorà politica dopo la cancellazione degli effetti d’interdizione per la frode fiscale Mediaset del 2013.

LEGGI ANCHE: #stavoltavoto per le Elezioni Europee 2019