Incontro mercoledì sera a Malnate con Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e capolista alle elezioni europee per la lista Pd-Siamo Europei.

Elezioni Europee, Pisapia a Malnate

Mercoledì 8 maggio arriva a Malnate Giuliano Pisapia. Il Capolista della Circoscrizione Nord-Ovest per la lista del PD-Siamo Europei sarà protagonista di un incontro pubblico preso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” via Baracca, 3 Malnate. L’iniziativa è parte del ciclo di incontri organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici della provincia di Varese. L’incontro si snoderà in un dialogo tra Samuele Astuti, Consigliere Regionale PD per la provincia di Varese e lo stesso Pisapia. I temi oggetto della discussione saranno l’amministrazione locale e la gestione delle realtà territoriali, in un quadro più ampio, quello europeo. A moderare l’incontro sarà Michelangelo Moffa, Segretario cittadino dei Giovani Democratici di Varese. Introduce l’incontro Matteo Capriolo, Segretario Provinciale Giovani Democratici di Varese.

