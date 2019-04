Elezioni, l’attuale assessore all’Istruzione, alla Cultura e all’Ecologia Luca Fusetti annuncia che non lascerà la politica ma che sosterrà Insieme per Castano e il suo candidato sindaco Giuseppe Pignatiello.

Elezioni, Fusetti ancora a fianco di Pignatiello

L’annuncio è stato dato nelle ore scorse dallo stesso assessore Fusetti, dopo che alcuni mesi fa aveva annunciato la possibilità di non far più parte della politica attiva nelle amministrative di maggio. “Come espressamente comunicato alcune settimane orsono anche agli organi di stampa – spiega -, la personale partecipazione alla prossima tornata elettorale era molto più improbabile che certa. I principali motivi consistevano nelle difficoltà che tale impegno, se affrontato con adeguatezza e serietà, impone soprattutto agli ambiti professionali e famigliari. Situazioni che obbligano una costante ed approfondita analisi, specialmente con coloro con cui condivido tali importanti aspetti della mia vita. A seguito di confronti più che positivi, al totale sostegno dei miei cari e conseguentemente anche ad una proficua condivisione di intenti con il Sindaco Giuseppe Pignatiello, sono a comunicare che mi sono messo a disposizione della lista civica Insieme per Castano, per l’eventuale partecipazione anche alle prossime elezioni amministrative”.

“Solo insieme si potrà accrescere quanto fatto in questi anni”

Poi Fusetti punta l’attenzione sul lavoro svolto dal gruppo a sostegno di Pignatiello: “Ad ulteriore supporto, sottolineo che la presente e definitiva decisione evidenzia la totale unità di intenti per la riconferma anche per il prossimo mandato del sindaco Pignatiello, nella ferma certezza che solo insieme sarà possibile ripetere ed addirittura accrescere quanto di importante è stato fatto in questi cinque anni. Un lavoro stupendamente costruito e condiviso che ha reso migliore la nostra città e che vuole proseguire con l’umiltà e la modestia che ci contraddistingue, perché anche se molto è stato fatto, tanto altro ancora può essere realizzato”.

I ringraziamenti

“Ringrazio tutti quanti mi hanno fatto sentire la propria vicinanza in questo periodo di personale titubanza – conclude Luca Fusetti – e che mi hanno spinto a cambiare i miei pensieri, ma soprattutto ringrazio la mia famiglia per il totale supporto, senza il quale non avrei affrontato questa ulteriore avventura. Fermo nella certezza del nostro motto, guardo fiducioso al futuro perché #insiemesipuò …ancora”.

LEGGI ANCHE: Elezioni a Castano: Luca Fusetti non si ricandida