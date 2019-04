Elezioni Gornate Olona: alla lista di Andrea Salvalaggio si è aggiunta ora “Gornate civica” di Paolino Fedre.

Elezioni Gornate Olona, sfida tra due liste

Elezioni comunali, a Gornate due liste in corsa. Fino all’ultimo si era temuto che si presentasse solo la lista guidata da Andrea Salvalaggio che raccoglie il testimone del sindaco uscente Barbara Bison. I cittadini dovranno quindi decidere se affidare la guida del paese alla lista “Insieme per Gornate” guidata da Salvalaggio oppure al gruppo “Gornate Civica” che ha come candidato sindaco Paolino Fedre.

Ecco come saranno composte le liste:

Insieme per Gornate: Fabrizio Alzati, Barbara Bison, Patrizia Rina Casalin, Martina Chierichetti, Carla Crosta, Claudio Fassina, Stefano Moroni, Alfredo Panzarin e Fabio Perrone;

Gornate civica: Rolando Squizzato, Andrea Bordignon, Barbara Rizzo, Fabio Bogani, Elia Belloni, Luisa Sommaruga, Andrea Galli, Stefano Bernasconi, Moira Mason

Spicca tra i candidati consiglieri il nome di Rolando Squizzato, ex consigliere di maggioranza che nelle scorse settimane aveva deciso di lasciare il gruppo e che ora si è schierato con la squadra guidata da Fedre.

