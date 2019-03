Elezioni, il centrodestra di Castano Primo ufficializza la coalizione che sfiderà quella che appoggia l’Amministrazione uscente alle elezioni di maggio.

Elezioni, la coalizione di centrodestra

Dopo incontri e trattative tra i vari partiti politici, arriva la conferma e l’ufficializzazione: il centrodestra è pronto a presentare la sua coalizione. A far parte del gruppo a guida Lega, come più volte spiegato, saranno Forza Italia, Fratelli d’Italia e Realtà Popolare.

La candidata sindaco

A guidare la lista sarà la leghista Morena Ferrario. Spiega il segretario del Carroccio locale Daniele Rivolta: “Forza Italia, Lega, FDI e Realtà popolare con l’appoggio della civica ‘Castanesi Indipendenti per Ferrario sindaco’ si coalizzano nel ‘patto del cambiamento’ per appoggiare la candidata sindaco Morena Ferrario, nome che gira da molto in città e che già avuto parecchi endorsment da parte della cittadinanza”.

