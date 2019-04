Elezioni, ormai è ufficiale e non ci sarà alcun passo indietro: il Comitato per Castano presenterà la sua lista alle comunali di maggio.

Elezioni: la decisione del Comitato per Castano

La riflessione delle scorse settimane della lista civica castanese, presieduta da Alberto Moiraghi, ha portato a una decisione: il Comitato per Castano si presenterà con la sua lista all’appuntamento elettorale del 26 maggio. A correre per riuscire a governare il paese, quindi, Insieme per Castano con Giuseppe Pignatiello, il Patto del Cambiamento con Morena Ferrario e ora il Comitato per Castano, che al momento però non ha sciolto le riserve sul suo candidato sindaco. Sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola le due date in cui il gruppo ufficializzerà candidato sindaco, squadra e programma.

LEGGI ANCHE: Il Comitato per Castano in campo con la terza lista?