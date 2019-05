Elezioni, ecco l’affluenza nei nostri Comuni al voto.

Elezioni, l’affluenza alle 19 per i Comuni di Settegiorni

Stanno arrivando in questi minuti i primi dati ufficiali relativi all’affluenza alle urne per le ore 19. A Milano si è superato il 50%, raggiungendo la percentuale del 55,65.

Ecco i primi dati (in percentuale) per i Comuni che stanno votando anche per le comunali e seguiti dalle edizioni di Settegiorni:

Albairate: 56,34

Arconate: 61,42

Arluno: 56,03

Bernate: 63,99

Besate: 54,29

Boffalora: 62,72

Bubbiano: 51,01

Busto Garolfo: 53,97

Casorezzo: 55,64

Castano Primo: 54,55

Cornaredo: 55,43

Gaggiano: 58,47

Gudo Visconti: 55,74

Inveruno: 60,92

Lainate: 52,53

Marcallo con Casone: 54,92

Mesero: 58,69

Morimondo: 65,12

Motta Visconti: 53,41

Nosate: 61,27

Ossona: 60,78

Ozzero: 68,47

Pero: 53,25

Pogliano: 58,17

Rescaldina: 50,37

Robecco: 56,17

San Vittore Olona: 55,02

Santo Stefano Ticino: 55,68

Settimo: 53,79

Vanzaghello: 60,90

Vanzago: 57,58

Vermezzo con Zelo: 61,59

Affluenza alle 19 per La Settimana

Ed ecco quella per il paesi trattati da La Settimana, che stanno affrontando anche le Comunali (tra le province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese).

Caronno Varesino: 57,78

Carnago: 48,70

Castelseprio: 61,53

Castiglione Olona: 54,91

Ceriano Laghetto: 58,06

Cesate: 50,54

Cirimido: 49,30

Fagnano Olona: 51,52

Fenegrò: 49,79

Gorla Minore: 51,18

Gornate Olona: 52,71

Limido: 48,07

Locate Varesino: 54,62

Lomazzo: 50,35

Lonate Ceppino: 50,16

Malnate: 49,20

Marnate: 53,44

Misinto: 52,71

Novate: 55,47

Olgiate Olona: 56,47

Rovellasca: 55,73

Solaro: 53,90

Solbiate Arno: 57,21

Solbiate Olona: 54,42

Tradate: 51,86

Uboldo: 54,30

Vedano Olona: 51,40

Venegono Inferiore: 54,65

Fonte: Ministero dell’Interno

I Comuni con un solo candidato sindaco

I Comuni che hanno un solo candidato sindaco alle Comunali sono Gudo Visconti, Besate e Bubbiano per l’edizione di Settegiori Magenta-Abbiategrasso, Cirimido per La Settimana. In questo caso il candidato, per essere eletto sindaco, deve ottenere il 50%+1 dei voti validi.

LEGGI ANCHE: Elezioni, l’affluenza nei nostri Comuni