Elezioni Lainate, corre da solo il Partito Comunista alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio a Lainate.

Mattia Bertani, 26 anni, musicista, con una laurea in Scienze dei beni culturali conseguita all’Università degli Studi di Milano, militante nel partito da alcuni anni e impegnato anche nell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sarà il candidato sindaco per il Partito Comunista.

“Questa è la nostra linea politica a livello nazionale, quella cioè di staccarsi dalla sinistra, perché non ci sentiamo rappresentati da loro. Questo significa anche nessuna alleanza e nessun sostegno ad altri candidati sindaco. Ci presentiamo alle amministrative con una lista indipendente e con il simbolo della falce e martello”.

“Ci stiamo lavorando ancora, ma il nostro più che un programma elettorale sarà un programma politico, cioè portare l’alternativa Comunista al governo cittadino di Lainate con uno sguardo ai giovani e alla cultura. Noi pensiamo alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani che siano reali e non fittizi. Anche la gestione del Comune e dei servizi non deve essere esternalizzata ma centralizzata e municipalizzata. Difendiamo il diritto dell’abitare, crediamo sia fondamentale il sostegno alle persone che vivono situazioni di disagio”.