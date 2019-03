Il Movimento 5 Stelle non si presenterà alle prossime elezioni amministrative. Ad annunciarlo è la stessa portavoce Barbara Menegazzo.

Gli attuali portavoce lainatesi del Movimento 5 Stelle hanno deciso di non presentarsi alle amministrative di Maggio 2019. Decisione presa dopo una lunga riflessione che, come ammette la Menegazzo,

“è stata tutt’altro che a cuor leggero. In realtà avremmo potuto presentare la candidatura con una lista fatta di nomi nuovi, che non si sono mai attivati in concreto per il territorio di Lainate. Avremmo potuto, ma abbiamo preferito, in nome dei nostri principi, agire in tutt’altra maniera e fare un passo indietro, almeno per questa primavera. Nonostante le numerose dimostrazioni di riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, non siamo riusciti ad ottenere quella partecipazione attiva che da sempre ci contraddistingue”.