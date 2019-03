Elezioni Lainate, anche la Lega è pronta con Maurizio Frezza

Elezioni Lainate, il canditato della Lega

Chi è Maurizio Frezza?

«Il nostro candidato, che ha già ottenuto l’appoggio anche di Fratelli D’Italia, per la corsa di sindaco, si chiama: Maurizio Frezza. Nato a Milano nel 1956, una vita da imprenditore, grazie all’opportunità offertagli da “Quota 100”, in attesa di andare in pensione, ha deciso di dare sfogo a una passione politica coltivata negli anni, ma mai saziata, mettendosi a disposizione della Lega di Lainate e dei cittadini lainatesi come candidato sindaco».

Quando si può incontrare?

Per chi volesse conoscerlo, Maurizio Frezza sarà presente Sabato e domenica mattina dalle 9.30 alle 13 in piazza Vittorio Emanuele, di fronte a Villa LItta. La sua presentazione ufficiale è prevista, invece, per il giorno 29 marzo alle 21 in sala delle Capriate.

Frezza è il quarto candidato ufficiale alla corsa per le amministrative di maggio a Lainate.

