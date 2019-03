"Non improvvisarsi, non dipendere da forze sovra-comunali, sapere e saper fare bene, essere attenti alle esigenze del singolo caso e delle singole necessità, creare informazione, condivisione e collaborazione in tutti i livelli della società civile e politica della Città, curare la qualità degli spazi aperti e degli ambienti pubblici, avere bei sogni di qualità da realizzare per la Città in cui si vive, con i piedi ben piantati per terra”.