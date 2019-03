Elezioni Lainate, Gente di Lainate e Frazioni si sono resi parte attiva della comunità.

Elezioni Lainate, il candidato

In cosa si differenzia e qual è il vostro candidato?

«Siamo una lista civica che si occupa delle problematiche della propria città, lontana dai partiti politici, dove le decisioni vengono prese a Lainate. Giuseppe Perfetti, professione amministratore di condominio, classe 1981 è il candidato Sindaco della neonata componente civica».

Chi è Giuseppe Perfetti?

Giuseppe Perfetti è un Lainatese “doc”, è nipote di Giuseppe Moneta, assessore e vice sindaco del Comune di Lainate negli anni 60’.

Perché ha deciso di candidarsi?

«Mi rivolgo a tutti i cittadini, perché sono fermamente convinto che ognuno di noi debba essere parte attiva della vita della propria città. Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza e quella dell’intero gruppo. Lavoreremo con un unico obiettivo: rendere Lainate una città a misura di uomo».

Le priorità della lista

Quali sono le vostre priorità?

«I nostri progetti sono ben chiari: migliorare la qualità della vita di chi risiede, lavora e investe nella nostra città senza distinzioni fra centro e frazioni. Avere un paese ambizioso, pulito, sicuro in tutte le sue zone edifici scolastici compresi. Rilanciare le forme di aggregazione, favorendo il commercio e tutte quelle realtà associative che fanno rete col resto della città. Più lavoro per i nostri giovani grazie ad un’economia rilanciata con servizi comunali all’avanguardia. Una città più vivibile, con meno traffico e più verde. Si possono fare grandi passi avanti, bisogna però iniziare ad agire concretamente. Vogliamo pensare in grande, mantenendo i piedi ben saldi a terra, cercando di risolvere i tanti problemi dei suoi cittadini. Possiamo farlo… uniti.

Un programma ambizioso che porteremo avanti con impegno e passione».

I nomi della lista

Il futuro candidato alla elezioni lainatesi spiega inoltre che il suo team sarà composto da gente esperta, già noti nella politica della città come Emilio Quaranta e Jacopo Levi (già consiglieri comunali). Nei prossimi giorni verrà lamciata la pagina social per raccogliere idee, consigli, problematiche che andranno ad approfondire il programma elettorale