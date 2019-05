Si è chiuso lo spoglio delle schede per le elezioni Lonate Ceppino. La Lega si conferma alla guida del paese.

Elezioni Lonate Ceppino 2019, la Lega stravince

Non c’è stata partita a Lonate Ceppino: il Comune si conferma un feudo leghista. Emanuela Lazzati, candidata della Lega, ha vinto con 1902 voti contro i 708 di Stefania Zanasca di Lonate in Comune. Una schiacciante vittoria col 70% delle preferenze. Il sindaco uscente Massimo Colombo, candidato consigliere, verso il record di preferenze con 105 voti personali, in attesa del conteggio della sezione 3.

