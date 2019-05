Elezioni Malnate, entra nel vivo la campagna elettorale della coalizione per Irene Bellifemine Sindaco

Elezioni Malnate: al via la campagna elettorale per Bellifemine

Settimana fitta di impegni per la coalizione che sostiene Irene Bellifemine Sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. I primi mesi di campagna elettorale sono stati dedicati all’ascolto dei cittadini e alla raccolta di richieste attraverso serate dedicate, caffè con la candidata e incontri mirati. Da oggi, lunedì 6 maggio, verranno presentati i candidati e il programma elaborato dalla coalizione.

Gli appuntamenti

Ecco la lista di tutti gli appuntamenti a Malnate in cui potrete incontrare la candidata sindaco Irene Bellifemine e le tre liste Pd Malnate, Malnate Sostenibile e Lista Insieme.

Lunedì 6 maggio ore 21 – Sala consiliare: presentazione lista civica Malnate Sostenibile per conoscere i candidati, i traguardi raggiunti nelle passate amministrazioni e i nuovi progetti in programma.

Martedì 7 maggio ore 21– Villa Braghenti: presentazione del programma elettorale di coalizione con PD Malnate, Malnate Sostenibile e Lista Insieme per Irene Bellifemine Sindaco.

Mercoledì 8 maggio ore 17 – Bar Crema&Cioccolato, via Matteotti: Un gelato con la candidata, un incontro informale dedicato a mamme, nonne e bambini.

Mercoledì 8 ore 21 – Aula Magna di via Baracca – incontro con Giuliano Pisapia, capolista della Circoscrizione Nord-Ovest per la lista PD-Siamo Europei e Samuele Astuti sui temi dell’amministrazione locale e la gestione delle realtà territoriali anche in un quadro europeo.

Giovedì 9 ore 20.45 – piazza Salvo D’Acquisto a Gurone: primo incontro con i candidati del Pd Malnate

Venerdì 10 ore 20.45 – Scuola Materna di Rovera: secondo incontro con i candidati del Pd Malnate

Sabato 11 ore 10.00 – Gazebo informativi su candidati e programma di coalizione c/o Tigros, Coop e piazza delle Tessitrici.

Sabato 11 ore 17.00 – Piazza Tessitrici: aperitivo di presentazione della Lista Insieme con interventi di Carmine Pacente e Simonetta D’Amico consiglieri comunali di Milano.

Domenica 12 ore 9.30 – Piazza Tessitrici – Gazebo Pd Malnate per incontro con Enrico Morando candidato alle Elezioni Europee.