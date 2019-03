Elezioni Malnate, Irene Bellifemine del centrosinistra ha illustrato i sui progetti in vista del voto del 26 maggio.

Elezioni Malnate, i piani di “Irene Bellifemine sindaco per Malnate”

Un incontro pubblico, “Raccontaci Malnate”, per ascoltare e confrontarsi coi cittadini. E’ quello organizzato dal candidato sindaco Irene Bellifemine che guida la coalizione di centrosinistra della lista “Irene Bellifemine sindaco per Malnate”. La serata si è svolta il 21 marzo, dedicata a cultura, sport, educativi e associazioni.

“Per le associazioni culturali – spiegano dalla lista – è emersa la necessità di un ‘censimento’ per migliorare sinergie e comunicazione di eventi e attività ed è stato molto apprezzata la collaborazione che la candidata in qualità di assessore alla cultura ha riservato alle associazioni del territorio, sempre coinvolte nella programmazione culturale di questi 3 anni di mandato. Sul tema sport Irene punterà al rinnovo delle aree sportive pubbliche per poter incentivare poi attività di promozione dello sport e tornei. In particolare è già inserita nel piano triennale di investimenti il rifacimento della pista di atletica di via Gasparotto a cui si aggiungerà la realizzazione di un ulteriore rettilineo per gli allenamenti in fregio alla proprietà Tigros. Le nuove piste di Tradate, Cairate e Calcinate degli Orrigoni soddisfano ad oggi pianamente le esigenze provinciali di Fidal in termini di piste regolamentari per le gare, ma sarà priorità della coalizione rappresentata dalla candidata Bellifemine garantire un impianto adeguato ai brillanti risultati ottenuti dall’Atletica malnatese.

Prossimo step di confronto coi cittadini sarà il 4 aprile ore 21 a San Salvatore (scuola elementare) per parlare di “La città in cui vivo”: ambiente, territorio, lavori pubblici, igiene urbana e smart city.



