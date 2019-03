Elezioni Marnate: il gruppo “Per Marnate” dà notizia della candidatura ritirata da parte del sindaco Marco Scazzosi e sostiene Pozzoli.

Elezioni Marnate

“Il gruppo “Per Marnate” nel rispetto della persona e dei nobili sentimenti che l’hanno ispirata, prende atto della rinuncia alla candidatura del Sindaco Marco Scazzosi. Esprime a Lui solidarietà e sentimenti di profonda gratitudine per il lavoro svolto e lo invita a continuare ad arricchire con la sua esperienza, conoscenza e capacità il nostro Gruppo di cui continua ad essere parte integrante e sostanziale. Lavorare per la comunità è sempre possibile ed arricchente a prescindere dalle poltrone che si possono occupare o meno. Individua, nell’ambito della continuità con le precedenti amministrazioni, pur nel necessario spirito di rinnovamento e di costante aggiornamento, in Roberto Pozzoli, il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di maggio. A Roberto piena solidarietà e collaborazione da parte di tutto il Gruppo con l’augurio di buon lavoro nel superiore interesse di tutta la collettività.”

