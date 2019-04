Elezioni Marnate: la nuova lista civica “VIVI Marnate” e il candidato sindaco Fernando Morandi si presentano così alla città.

Elezioni Marnate: una nuova lista civica

“Marnate è il nostro paese, lo viviamo e vorremmo fosse anche un bel posto dove far crescere i nostri figli e nipoti. Per questo abbiamo deciso di impegnarci in prima persona, mettendoci al servizio della comunità. Il nome scelto per la nostra lista civica è “VIVI Marnate” : un impegno e un auspicio. “VIVI Marnate” è una lista civica aperta al contributo di tutti e per questo chiediamo ai Marnatesi di contattarci utilizzando la mail vivimarnate@gmail.com oppure sulla pagina fb “vivi marnate”, o ancora partecipare alle iniziative e agli appuntamenti che proporremo. Dalla evoluzione della lista “insieme per rinnovare” nasce “VIVI Marnate” che integra l’esperienza pregressa grazie all’apporto di nuove energie. Proponiamo come candidato Sindaco Fernando MORANDI, ingegnere e dirigente d’azienda, da sempre impegnato in paese, con lui abbiamo voluto confermare un percorso amministrativo intrapreso in passato. Intendiamo supportarlo in ogni modo e per questo abbiamo composto una lista formata sia da persone che hanno già avuto ruoli amministrativi, sia da esperti che portano professionalità utili e necessarie per realizzare il programma proposto agli elettori. Infine, ultimi ma non certo per importanza, ci sono diverse donne e uomini che con passione si sono messi in gioco e si presentano per la prima volta. VIVI MARNATE vuole lavorare per rendere Marnate con Nizzolina un paese dove vivere, ma soprattutto una comunità “da vivere””.