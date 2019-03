Elezioni, si chiama Insieme per Castano la lista che appoggia l’Amministrazione uscente di Giuseppe Pignatiello.

Elezioni: “Uniti, con il desiderio di Unire la Città”

Dichiarano dal gruppo, in una nota fatta giungere ai giornali: “‘Si chiamerà Insieme Per Castano, e sarà una realtà e un gruppo davvero bellissimi’. Questo è stato il pensiero che ha continuato ad affollare la nostra mente. Non potevamo scegliere un altro nome, non potevamo non mostrare a tutti ciò che siamo: Uniti, con il desiderio di Unire la Città. Fin da subito abbiamo sentito nostro il simbolo e il nome di ‘Insieme Per Castano'”.

“Rendere Castano un luogo in cui i nostri figli saranno orgogliosi di vivere”

“Ci presentiamo ufficialmente ai nostri concittadini Castanesi, senza alcuna paura o timore, ma soltanto con la forza e la volontà di un gruppo di Persone che ama la nostra Castano Primo – continuano dal gruppo -. Ci candidiamo alle Elezioni Comunali con un solo scopo, uno solo: rendere la Città un luogo in cui nostri figli saranno orgoglioso di vivere! Un posto che chi verrà dopo di noi potrà sempre chiamare ‘Casa’. Una Castano Nuova, Forte, Migliore, una realtà viva e in cui i cittadini si sentiranno protetti: nessuno resterà escluso. Sarà un punto di riferimento per tutto il territorio. Diciamo questo lasciando l’arroganza fuori dalle nostre porte, ma con il cuore e la testa di chi ha l’interesse, la passione e la volontà di lavorare per voi e con voi. Contate su di noi, perché noi contiamo su tutti voi per dar vita a questo sogno concreto”.

“Il nostro obiettivo è Rappresentare”

Poi, da Insieme per Castano sottolineano qual è il loro principale obiettivo: “Il nostro obiettivo non è Governare, Amministrare o Comandare: noi vogliamo Rappresentare. Vogliamo rappresentare la grandezza dei valori dei Castanesi, i loro bisogni e cercare sempre una soluzione per tutto. Il nostro obiettivo è la dedizione verso Castano Primo e i suoi cittadini. Saremo al vostro fianco.

Non sarà facile rendere Castano una Città Migliore più di quanto lo sia ora, dopo cinque anni di Amministrazione Pignatiello che si è messa in gioco con tutto se stesso, ma vogliamo con grande umiltà rimboccarci le maniche e consegnare ai Castanesi un luogo bellissimo. Continueremo nel solco di questi cinque anni. Costruiremo insieme la Castano del Domani, partendo dal meglio del passato e dalle esigenze del presente.

Basta volerlo, perché Insieme Si Può!”.

La presentazione di simbolo e candidato

Insieme per Castano, inoltre, è pronta a presentare alla cittadinanza la sua sede elettorale, il simbolo della lista e il suo candidato sindaco. L’appuntamento è per sabato 23 marzo 2019 alle 17.30 in piazza Mazzini 23.

LEGGI ANCHE: Elezioni a Castano, “Pronti a svelare candidato e simbolo”