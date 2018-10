Presentate nel fine settimana le liste che si presenteranno il 31 ottobre per le elezioni provinciali Varese.

Elezioni provinciali Varese, corsa a due

Saranno due i candidati a sostituire Gunnar Vincenzi allo scranno più alto di villa Recalcati. Da una parte, in continuità con l’amministrazione uscente “Civici e Democratici” che propone come presidente il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria. Dall’altra invece, per la galassia di centro destra, c’è Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio. A sostenerlo due liste: quella della Lega e quella del “Polo Civico delle Libertà” che riunisce Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e una componente civica.

Come funzionano le elezioni provinciali

Come previsto dalla Riforma Delrio, non sono i cittadini ad eleggere, come avveniva in passato, il presidente della Regione e la composizione del consiglio regionale. Si tratta infatti elezioni di secondo livello. Alle urne saranno quindi chiamati i consiglieri comunali e i sindaci dei Comuni della Provincia di Varese, elettorato di riferimento anche per la composizione delle liste di candidati.

I candidati

Ecco quindi i candidati delle diverse liste per il consiglio provinciale.

Civici e Democratici (Stefano Bellaria)

Paola Bevilacqua

Stefano Bozzolo

Francesco Calò

Martina Cao

Fabrizio Caprioli

Lorenzo Carabelli

Matilde Ceron

Stefano Chiesa

Maria Ciantia

Giacomo Fisco

Carmelo Lauricella

Giuseppe Licata

Nadia Marchetti

Debora Pacchioni

Valentina Verga

Fulvio Zullo

Lega (Emanuele Antonelli)

Alessandro Fagioli

Marinella Colombo

Alberto Barcaro

Corrado Canziani

Davide Cataldo

Mario De Micheli

Rosa Ferrazzi

Christian Grosso

Alessandro Maffioli

Giovanna Nogara

Carlo Piatti

Antonio Piatto

Maria Paola Reguzzoni

Erika Salvalaggio

Alessia Scalvini

Anna Maria Sironi

Polo Civico delle Libertà (Emanuele Antonelli)