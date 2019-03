Elezioni Rescaldina, simbolo della coalizione di centrodestra del candidato sindaco Maria Angela Franchi.

Elezioni Rescaldina, simbolo e slogan

“Per una Rescaldina vivibile: ordine, pulizia e sicurezza”. Così recita il volantino di presentazione del simbolo del Centrodestra unito capitanato dal candidato sindaco Maria Angela Franchi, consegnato ai cittadini mercoledì 27 febbraio a Villa Rusconi. Alla serata presenti anche Ambrogio Casati, segretario della Lega Nord, Elise Bozzani di Fratelli d’Italia, Paolo Magistrali e Antonio Monti di Forza Italia.

«Il simbolo sancisce una cosa molto importante: un’unione dei tre partiti (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) all’interno di un progetto che è la nostra Rescaldina – ha affermato Franchi -. Questo simbolo è accompagnato da una frase che rappresenta il nostro programma: ordine, sicurezza e pulizia sono le parole chiave. Il cuore del nostro programma è la sicurezza dei cittadini; abbiamo avuto un riscontro fortissimo su questo bisogno. Si tratta di una sicurezza ad ampio raggio, globale e onnicomprensiva: parlo di sicurezza fisica, cioè una città che consenta agli abitanti di girare a tutte le ore; ciò significa illuminazione, strade percorribili, ambienti scolastici sicuri, pulizia. La sicurezza deve essere anche psicologica: a noi piace stare all’aria aperta, ma in sicurezza. Respirare aria pulita non significa costruire piste ciclabili per poi costringere le macchine a fare giri tortuosi inquinando di più. Infine, la sicurezza sociale, stare insieme in libertà, un principio che, per essere tale, necessita di qualcuno che vigili affinché sia sempre mantenuta e non si creino disordini. Il nostro programma – ha proseguito il candidato – è ormai arrivato alla stesura definitiva; non mancherà il confronto con i cittadini: noi ascoltiamo, valutiamo e poi agiamo. Conosciamo bene le disponibilità di Rescaldina; le proposte dei cittadini vanno ricondotte a un piano d’azione che sia realistico. Un altro aspetto da valorizzare sono le attività produttive e poi la rigenerazione urbana, sollecitare le persone a ristrutturare le case detassando».



