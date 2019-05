Elezioni Rescaldina: il candidato sindaco della lista civica “Vivere Rescaldina” annuncia i componenti della sua giunta in caso di vittoria.

Elezioni Rescaldina, la giunta di Ielo

Gilles Ielo, candidato sindaco della lista civica “Vivere Rescaldina“, ha annunciato i nomi dei componenti della sua giunta in caso di vittoria alle elezioni comunali del 26 maggio 2019. “Saranno tutte persone in in lista, tutti preparati e con specifiche competenze nei settori che seguiranno per l’Amministrazione” spiegano dalla lista.

Ecco chi saranno i futuri assessori nel caso di vittoria della lista di Ielo:

– Enrico Rudoni: vicesindaco e assessore a i Servizi sociali e all’Istruzione.

Educatore, per cinque anni ha già svolto il ruolo di Assessore ai servizi sociali della giunta Cattaneo. “L’ accostamento di deleghe – affermano dalla lista – nasce dall’impegno, anche professionale, da lui dedicato in questi anni alle tematiche di particolare sensibilità”.

– Gianluca Crugnola: assessore allo Sport, Polizia Locale e Semplificazione.

Laureato in scienze della mediazione linguistica, si occuperà di semplificazione, “tema a lui molto caro anche per l’esperienza maturata nel suo impegno politico che l’ha sempre visto in ascolto delle difficoltà nel rapporto cittadini-amministrazione pubblica”.

– Elena Gasparri: assessore alla Cultura, alle Politiche partecipative e alla Città dei bambini. Laureata in psicologia, danza-movimento-terapeuta ed educatrice. É stata negli ultimi cinque anni assessore alla Cultura, alla Partecipazione, all’Istruzione e Politiche giovanili. “In questi anni si è dedicata al progetto ‘La città dei bambini’, tema a cui l’intero nostro gruppo tiene moltissimo come filo conduttore e trasversale di tutta l’azione amministrativa”.

– Elena Terraneo: assessora all’Urbanistica e ai Progetti speciali.

Architetto è una “new entry” nella giunta e nella politica rescaldinese. “Attenta al territorio – spiegano -, architetto esperto e attento, si occuperà oltre che di gestione del territorio anche della gestione dei progetti speciali contenuti nel nostro programma come la riqualificazione degli assi commerciali, degli impianti sportivi, del Cinema Teatro La Torre”.

– Francesco Matera: assessore al Bilancio.

Laureato in Scienze dell’economia e impiegato in una delle più importanti organizzazioni umanitarie italiane. “Riconfermato nel ruolo che ricopre nella giunta uscente dove ha dimostrato di essere attento ed esperto – affermano da Vivere Rescaldina .. La sua attenzione continuerà ad essere rivolta alla gestione corretta e trasparente dei conti con lo sguardo rivolto al sociale, alle fragilità e allo sviluppo delle strutture della collettività”.

La lista conclude: “Altre deleghe verranno poi assegnate anche a diversi consiglieri ma per questo, naturalmente, occorrerà attendere le elezioni.Vivere Rescaldina ancora una volta dimostra di essere trasparente soprattutto nella comunicazione verso i cittadini che devono avere tutte le informazioni per una scelta consapevole nel momento del voto”.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SULLE ELEZIONI A RESCALDINA

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE