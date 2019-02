Elezioni Rescaldina, il candidato sindaco di “Vivere Rescaldina” e “Noi X Rescaldina” presenta l’iniziativa per la trasparenza dei costi.

Elezioni Rescaldina, Ielo: conti verificabili e tracciati

L’iniziativa vede protagonista Gilles Ielo, candidato sindaco “Vivere Rescaldina” e “Noi X Rescaldina, impegnato nella campagna elettorale per le elezioni comunali del 26 maggio. Il suo team ha predisposto un conto corrente intestato a “Comitato per Gilles Ielo Sindaco” con IBAN IT46Z0503433640000000001759. “Su questo conto corrente – spiegano dalle liste – potranno essere effettuate liberamente donazioni da parte dei sostenitori per aiutare il comitato a far fronte alle spese della campagna elettorale. La scelta di creare un conto corrente dedicato è una scelta di trasparenza: tutti i costi della campagna elettorale e le offerte dei cittadini passeranno da questo conto e saranno totalmente verificabili e tracciabili. Dopo le elezioni, tutti i soldi avanzati verranno destinati a un’associazione di volontariato: nel 2014 erano stati destinati alla sezione Anffas di Legnano. Come è stata negli scorsi anni, uno dei cardini del programma e dell’azione amministrativa sarà infatti la trasparenza, che non è una semplice parola, ma un impegno e uno ‘stile’ di amministrazione che deve coinvolgere ogni azione, compresa la campagna elettorale”.

Il commento del candidato

“Per il nostro gruppo – afferma Ielo – la trasparenza è sempre stata fondamentale. Anche in questa campagna elettorale, così come cinque anni fa, i cittadini potranno trovare sul sito www.vivererescaldina.it l’elenco di tutte le donazioni ricevute e delle spese della campagna elettorale; non verranno riportati i dati anagrafici dei sostenitori, che saranno comunque conservati e resi disponibili su richiesta ma verranno riportate con chiarezza tutte le entrate e uscite”.

