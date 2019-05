Elezioni Rescaldina, il M5S del candidato sindaco Massimo Oggioni svela i componenti della sua giunta in caso di vittoria.

Elezioni Rescaldina, ecco la giunta dei grillini

Il Movimento 5 Stelle del candidato sindaco Massimo Oggioni ha reso noto i nomi dei componenti della giunta comunale nel caso vincessero le elezioni comunali del 26 maggio 2019.

“Come avevamo precedentemente annunciato – esordisce Oggioni -, abbiamo deciso di

rendere pubblici i nomi delle persone che saranno chiamate a comporre la Giunta in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle a Rescaldina. Pur avendo il quadro chiaro da tempo, abbiamo voluto aspettare gli ultimi giorni per evitare che il dibattito fosse incentrato più sui nomi che sul programma, in coerenza con quanto avevamo fatto anche per la carica di candidato sindaco.

Abbiamo voluto privilegiare le competenze e non l’appartenenza politica, e per questo motivo, già diversi mesi fa, avevamo pubblicato un annuncio per raccogliere le candidature alla carica di assessore. Abbiamo quindi operato le nostre scelte attingendo sia tra le proposte pervenute (numerose), sia contattando direttamente le persone che ritenevamo valide a ricoprire questi ruoli strategici e di grande responsabilità. Come M5S siamo infatti disinteressati alla ricerca della poltrona, ma riteniamo che sia fondamentale mettere la persona giusta al posto giusto, fermo restando il principio cardine per il quale la massima autorità politica resta il Consiglio Comunale, eletto dai cittadini”.

Ecco la giunta dei 5 stelle:

– Area Ambientale e Urbanistica : Alberto Guarnieri, 43 anni, geometra professionista esperto,

“opera nel settore della pubblica amministrazione e vanta una lunga esperienza in ambito

urbanistico e residenziale privato – spiegano dalla lista -. Riqualificazione dell’ esistente e tutela del territorio sono le priorità che si farà carico di portare avanti, in perfetta armonia con il programma a 5 stelle”.

– Area Economico Finanziaria : Marco Colombo, 49 anni, Dottore commercialista e Revisore

contabile, con laurea in scienze politiche indirizzo politico economico. “La sua riconosciuta

esperienza nel settore economico finanziario e il suo radicamento sul territorio saranno le carte

vincenti per esplicare la sua azione di gestione ottimale delle finanze, eliminando gli sprechi e

convogliando le risorse dove servono realmente, attuando così la politica di efficientamento

economico che andrà ad alimentare tutti i futuri investimenti”.

– Area Relazioni con il Pubblico, Reti informatiche e Sviluppo Tecnologico : Michele Monti, 30 anni, tecnico alla Leonardo Aereonautica, “ha maturato una solida esperienza nella gestione ed

implementazione delle nuove tecnologie. A lui sarà demandato il compito di rendere realmente

trasparente la parte amministrativa e di semplificare la vita dei cittadini che si rivolgeranno al

comune e dei dipendenti comunali stessi. Portare il comune al passo con i tempi è infatti una delle

nostre priorità”.

– Area Lavori Pubblici, Verde e Igiene urbana : Selene Varliero, 25 anni, laurea in Ingegneria per

l’ambiente ed il territorio, e specializzazione in corso in Tecnologie di Risanamento. “La sua

connotazione specialistica – affermano dal M5S – e votata alla tutela dell’ ambiente, definiranno la sua linea di azione, in cui la valorizzazione e manutenzione delle aree verdi, il progetto rifiuti zero, la manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti saranno declinate in chiave di massima sostenibilità ambientale.

– Area Sociale e Culturale : Virginia Marazzini, 34 anni, laurea in Antropologia e comunicazione

interculturale. “Opera in ambito educativo e scolastico, e vanta numerose esperienze di volontariato

presso istituti di accoglienza sia in Italia che in Sud America. Le sue competenze in ambito

pedagogico Montessoriano e il suo curriculum di studi (in corso una seconda laurea in scienze dell’

educazione) la rendono il soggetto perfetto per gestire un settore delicato come quello educativo e

sociale”.

Gli altri ruoli

“Il nostro disegno politico – prosegue Oggioni – prevede poi di affiancare ad ogni assessore due consiglieri (di natura elettiva, i cui nomi dipenderanno quindi dagli esiti delle elezioni) che avranno il compito di assisterlo nella realizzazione degli obiettivi e di fare da raccordo con il lavoro delle commissioni specifiche, che, lo ricordiamo, per il nostro programma saranno reali laboratori operativi e non mere riunioni informative. Riteniamo questa una squadra di eccellenza, che può vantare esperienza, preparazione accademica e dinamicità, requisiti essenziali per realizzare il programma a 5 stelle e portare Rescaldina, con la partecipazione di tutti i cittadini, ai lustri che merita e che da troppo tempo mancano”.

