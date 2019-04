Elezioni Rescaldina, presentata la lista del Movimento 5 Stelle guidata dal candidato sindaco Massimo Oggioni.

Elezioni Rescaldina, ecco il M5S

Presentata ufficialmente la lista del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del 26 maggio. Il candidato Massimo Oggioni (attuale portavoce del gruppo in Consiglio comunale) ha svelato i nomi dei componenti della sua lista. Lo ha fatto questa sera, lunedì 15 aprile 2019, nella palestrina seminterrata di via Battisti alla presenza dell’eurodeputata Eleonora Evi, del depurato Riccardo Olgiati e del consigliere regionale Luigi Piccirillo.

Ecco i componenti della lista

Resi noti i nomi delle persone in lista a supporto di Oggioni: Michela Atzori (42 anni, consulente ottica), Grazia Bruno (pensionata, volontaria per assistenza disabili), Daniela Coppola (44, manager in una società per noleggio navi mercantili), Fabio Di Cesare (50, vigile del fuoco), Marco Gasparri (35, agricoltore), Alberto Guarnieri (43, geometra), Fabrizio Landonio (47, caporeparto), Francesco Muso (45, lavora in una multinazionale), Nicola Petrosino (47, conducente bus), Morena Manfreda (34, terapista per bambini), Michele Marino (insegnante a Rescalda), Michele Monti (30, lavora alla Leonardo aeronautica a Venegono) e Simonetta Punzio (48, contabile in una casa editrice).



