Elezioni Rescaldina, il gruppo ha scelto Massimo Oggioni

Massimo Oggioni è il candidato sindaco del Movimento 5 stelle. La decisione è stata annunciata poco fa dal gruppo di Rescaldina. “Come gruppo Movimento 5 Stelle Rescaldina – affermano gli attivisti -, abbiamo da tempo espresso la volontà di ripresentare una nostra lista per le elezioni amministrative del maggio 2019. Abbiamo così avviato, sin dalla fine del 2018, un processo di costruzione del programma elettorale, un programma che esprimesse tutte quelle istanze tipiche del Movimento 5 Stelle, alla luce dell’ esperienza maturata in questi cinque anni di lavoro nel Consiglio comunale. In parallelo allo sviluppo del nostro programma, abbiamo lavorato alla costruzione di una lista da presentare alle prossime elezioni , selezionando le persone che meglio avrebbero potuto rappresentarci all’interno dell’ istituzione comunale, e valutando nel contempo chi avrebbe avuto l’onere e l’onore di guidare la squadra. Chi avrebbe potuto gestire nel migliore dei modi il coordinamento del gruppo e operare per la realizzazione del programma che ci siamo dati. La nostra filosofia infatti è che è il gruppo, fatto da cittadini, che decide la linea politica da seguire, ed i portavoce hanno il compito di realizzarla. Per questo la decisione di chi presentare per il ruolo di sindaco del Comune di Rescaldina è stata l’ultima tessera del puzzle; un candidato sulla base della lista, a sua volta determinata dal programma. La nostra scelta è stata quella di affidare questo ruolo al nostro attuale portavoce e consigliere comunale uscente, dott. Massimo Oggioni. Abbiamo ritenuto che per un gruppo relativamente nuovo come il nostro, puntare sull’esperienza e la conoscenza della macchina amministrativa fosse una scelta saggia, oltre al fatto che in quanto iscritto al Movimento 5 Stelle dalla prima ora, possa incarnare quella continuità nell’ azione politica locale che al momento riteniamo molto importante. Consideriamo questa candidatura una scelta vincente, sia dal punto di vista del Movimento 5 Stelle poiché siamo certi che saprà rappresentarci al meglio come Portavoce, sia dal punto di vista dei cittadini, perché riteniamo il suo il profilo perfetto per il ruolo di primo cittadino”.

La presentazione della lista

La lista sarà presentata lunedì 15 Aprile, alle 21, nella palestrina seminterrata di via Battisti 3 a Rescaldina. “Saranno con noi – annunciano dal M5S – anche Riccardo Olgiati, portavoce alla camera dei deputati, Luigi Piccirillo, portavoce in Consiglio Regionale Lombardia ed altri amici portavoce nelle varie istituzioni. Sarà l’occasione per incontrarsi, conoscersi, affrontare le problematiche legate al nostro territorio e le proposte per il futuro”.

