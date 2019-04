Elezioni Rescaldina: il programma elettorale del Movimento 5 Stelle del candidato sindaco Massimo Oggioni.

Elezioni Rescaldina, il programma del M5S

Entra nel vivo la campagna elettorale di Rescaldina. Il movimento 5 Stelle del candidato sindaco Massimo Oggioniha reso noto le “pillole” del suo programma.

Annunciando la prima cosa che faranno in caso di vittoria: “Sarà pulizia – spiegano dalla lista del M5S – degli ambienti ripulendo il paese dalla spazzatura abbandonata, dall’amianto nei boschi, ripuliremo gli impianti sportivi e i luoghi pubblici e controlleremo affinchè restito puliti, rifiuti zero uguale tolleranza zero; e pulizia nelle istituzioni: impediremo di avere presenti condannati in primo grado e poltronisti di ogni tipo, fuori la politica dal periodico Partecipare e dai direttivi delle consulte”.

Sicurezza

“Creeremo un presidio fisso della Polizia locale in stazione – proseguono dalla lista -, installeremo nei luoghi più sensibili dei sistemi di sorveglianza collegati con le forze dell’ordine, incontri periodici tra cittadini, forze dell’ordine e Amministrazione comunale per valutare insieme le soluzioni da attuare, i cittadini e le associazioni devono riappropriarsi del loro paese tramite iniziative nei luoghi più sensibili, e l’Amministrazione deve dare il buon esempio portandoci il Consiglio comunale itinerante”.

Partecipazione

“Registrazione e trasmissione del Consigli comunali e di tutte le sedute di commissione – proseguono i grillini -, spiegazione chiare delle delibere prima della loro votazione e del bilancio, le commissioni saranno un tavolo di lavoro e condivisione aperto a tutte le forze politiche, alle consulte e alle associazioni, i problemi si risolvono insieme; basta con i consiglieri silenti: pubblicheremo un chiaro indice di produttività per consiglieri e assessori, il gettone di presenza sarà erogato solo a chi partecipa all’intera seduta; basta con gli uffici che non rispondono: al cittadino sarà indicato immediatamente chi si sta occupando della sua pratica, entro quando sarà conclusa e ogni aggiornamento; Piano per la connettività: le nuove tecnologie al servizio di Amministrazione e cittadini”.

Ambiente

“Stop – sottolinea la lista di Oggioni – al consuo di territorio, sì a ristrutturazioni e rigenerazioni urbane; liberiamo il paese dal cemento: dove non occorre lo andremo a togliere; 1000 alberi per Rescaldina: spartitraffico verdi, viali alberati, prati fioriti, verde di quartiere e orti urbani; adesione al progetto Green School per scuole a elevato valore ambientale”.

Mobilità

“Revisione – spiegano dal M5S – e svilupoo del posteggio della stazione, più risorse per Pedibus, velostazione, car sharing e navette. Spostarsi diventa un diritto di per tutti: percorsi sicuri per anziani e persone con mobilità ridotta che colleghino i principali punti di interesse in paese; ridisegniamo le ciclabili insieme: cittadini, commercianti, automobilisti e ciclisti”.

Benessere, salute, sport e cultura

“Realizzazione di un centro prelievi nelle strutture comunali, Festa del Ben-essere per promuovere stili di vita sani, istituzione della Consulta sportiva e revisione delle tariffe utilizzo impianti per supportare le piccole associazioni sportive e sport minori, censimento e riqualificazione degli impianti sportivi, rilancio della biblioteca e creazione di un Centro di aggregazione giovanile con aula studio attrezzata; investiamo sul nostro futuro: borse di studio per gli studenti più meritevoli; Festa dei popoli: daremo valore a tutte le diverse culture, partendo dalla nostra; ottimizzazione del Piano diritto allo studio; lancio del primo Festival del cinema invernale e dell’Agosto rescaldinese”.

Economia

“Stop – conclude il movimento – ai centri commerciali e tutela del commercio di prossimità, Rescaldina fuori dalle mura: spazi all’aperto per negozi, associazioni e attività, riqualificazione dei mercati cittadini e introduzione Mercatini a km zero per piccoli produttori e artigiani; supporto e spazi gratuiti alle attività no slot, riqualificazione di Villa Rusconi e avvio punto di Co-working per start-up, recupero Villa Saccal e creazione del Polo del benessere e salute”.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SULLE ELEZIONI DI RESCALDINA

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE