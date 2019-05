Elezioni Rescaldina: presentato il programma elettorale della lista “Vivere Rescaldina” del candidato sindaco Gilles Ielo.

Elezioni Rescaldina, i progetti di Ielo

Gilles Ielo, candidato sindaco di “Vivere Rescaldina”, ha presentato il programma elettorale della sua lista civica alla cittadinanza. Ieri sera, venerdì 3 maggio, in auditorium, in prima fila, i 16 componenti della sua squadra: Anita Boboni, Michele Cattaneo, Gianluca Crugnola, Elena Gasparri, Massimo Gasparri, Fabio Giaquinto, Davide Mantegazza, Matteo Moschetto, Mariateresa Nasta, Katia Pezzoni, Enrico Rudoni, Celina Rujan, Daniel Schiesaro, Elena Terraneo e Federica Vezzoli.

“Questo programma amministrativo – esordisce Ielo – sarà la nostra azione per i prossimi cinque anni, da qui al 2024. La nostra proposta è forte per la qualità del programma e per il contributo che daranno i 16 candidati, che si sono presentati di loro spontanea volontà. Abbiamo cercato di realizzare un programma partecipato con la collaborazione e l’ascolto dei cittadini, attraverso il questionario, gli incontri con le associazioni, il mondo della scuola, dello sport, i banchetti di quartiere, l’iniziativa del World Café”.

I progetti: “Il programma – ha annunciato il candidato sindaco di Vivere Rescaldina – si divide in più sezioni, invito a leggerlo con attenzione. Trasparenza, legalità, lotta alle mafie e prevenzione della corruzione sono i principi cardine della nostra politica. La partecipazione è la garanzia del mantenimento di questi valori: noi poniamo al centro la persona, che va curata e tutelata, dal bambino, all’adulto e all’anziano. Credo che questa frase ci rappresenti: “Pensa come un adulto, vivi come un giovane, consiglia come un anziano e non smettere di sognare come un bambino”. Vogliamo essere più vicini alle persone fragili e attenti all’ascolto dei giovani. Rescaldina è una realtà che deve andare oltre i confini: promuoveremo un’agenda culturale sovracomunale e potenzieremo il servizio di trasporto pubblico con i comuni limitrofi”.

I prossimi appuntamenti: “Oltre ai vari banchetti, il 12 maggio sottoscriveremo nuovamente, in Piazza Chiesa, la Carta di Avviso Pubblico, rete di Comuni contro le mafie. Il 18 maggio presenteremo ufficialmente la giunta e, infine, il 24 maggio ci sarà la festa finale di “Vivere Rescaldina” a Villa Rusconi”.

Le foto: