Elezioni Rescaldina, la rabbia di Matteo Malacrida (segretario di Gioventù nazionale Alto Milanese) per la decisione di Facebook di censurare l’immagine del suo profilo.

Elezioni Rescaldina, bloccata immagine di Malacrida

Polemiche durante la campagna elettorale di Rescaldina. Anche sul web. “Domenica 28 aprile – afferma Matteo Malacrida, segretario di Gioventù nazionale Alto Milanese e componente della lista del Centrodestra unito del candidato sindaco Maria Angela Franchi che unisce Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – Facebook ha censurato la mia immagine del profilo che mi ritraeva con il simbolo elettorale del Centrodestra unito per Rescaldina per ‘bullismo ed intimidazione’: per la multinazionale di Zuckerberg, la censura politica nei confronti di tutto ciò che non è conforme al pensiero unico dominante liberalprogressista è diventata un vero e proprio costume, tanto che prima di me infatti sono già stati censurati anche l’onorevole Giorgia Meloni (FdI), l’onorevole Paola Frassinetti (FdI), l’onorevole Rachele Mussolini (FdI), e tanti, tanti, tanti altri dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia e di Gioventù nazionale”.

Questa la posizione di Malacrida che ha dato notizia di quando accaduto alla sua pagina facebook proprio questa mattina.

