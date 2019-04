Elezioni San Vittore Olona, ecco la lista civica del candidato sindaco Daniela Rossi. Sede aperta sul Sempione.

Elezioni San Vittore, la sede di “Civicamente”

Ecco il nome e il logo. E la sede. Stiamo parlando della lista civica del candidato sindaco Daniela Rossi. Lei, ex assessore alla Cultura dal 2004 al 2009 e presidente del comitato promotore del festival jazz&blues «Soundtracks», a guidare la lista civica dal nome “Civicamente-Lista della società civile con Daniela Rossi sindaco” (attivo anche il sito civicamentesvo.it)

Già aperta la sede del gruppo: si trova in Corso Sempione 172, “a fianco dello storico negozio di ferramenta del signor Roveda – annunciano dal gruppo -, aperta da lunedì a venerdì, dalle 17.30 alle 19 e il venerdì mattina dalle 10.30 alle 12”.

“Siamo qui per i sanvittoresi”

Come già da lei stessa annunciato, Rossi guiderà una lista civica composta da un rinnovato gruppo di concittadini. “Noi saremo lì in sede ad accogliere tutti i sanvittoresi che sentiranno il desiderio di illustrarci la loro visione di una San Vittore che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e maggiore attenzione alle problematiche quotidiane: dalla scuola alla salute, dalla casa al lavoro, dalla legalità all’ambiente, dalla cura di chi è nel bisogno a una comunità solidale che crea benessere. I nostri metodi – prosegue Rossi – saranno l’ascolto e il confronto: siamo convinti che la partecipazione dei nostri concittadini sia fondamentale per incidere in modo efficace e adeguato sulla realtà del nostro paese”.

