Elezioni San Vittore, Daniela Rossi in piazza

Daniela Rossi, candidato sindaco di “Civicamente-Lista della società civile” già presentata il 24 aprile 2019, ieri è stata presente in piazza per presentare la sua lista civica. “Un gruppo – ha spiegato Rossi, ex assessore alla Cultura dal 2004 al 2009 e presidente del Comitato promotore del festival jazz&blues Soundtracks – che nasce per la sottoscrizione di un rinnovato patto di solidarietà sociale con i cittadini sanvittoresi. La nobile tradizione civica del nostro comune si è affaticata, lasciando spazio a paura e solitudine. Civicamente è determinata a riportare tutti i cittadini nei luoghi pubblici di ritrovo, antichi e nuovi. Nessuno dovrà più sentirsi solo di fronte alle difficoltà che tutti ci accumunano. Non c’è l’illusione di risolvere tutto ma la ferrea volontà di affrontare ogni problema a viso aperto, come una comunità coesa. Ci impegneremo – conclude Rossi – per ricreare un ambiente naturale più salubre e accogliente, saremo concentrati su una solida strategia di sviluppo economico sostenibile. Saremo noi, tutti, sanvittoresi: insieme”.

