Elezioni San Vittore, ecco la squadra di Daniela Rossi

Elezioni San Vittore, il candidato sindaco Daniela Rossi presenta i componenti della sua lista “Civicamente-Lista della società civile”.

Elezioni San Vittore, Rossi presenta il suo gruppo

Svelati i nomi dei componenti di “Civicamente-Lista della società civile”, la lista civica del candidato sindaco Daniela Rossi.

Lei stessa, nel pomeriggio di oggi mercoledì 24 aprile 2019 nella loro sede di Corso Sempione, ha presentare la sua squadra in vista del voto del 26 maggio: Marco Rotondi (60 anni, ex assessore al Bilancio, dirigente banca), Daniela Colombo (59 anni, direttore amministrativo del Tribunale di Busto Arsizio, ex consigliere comunale di Legnano), Roberto Salvato (43 anni, laureato in Scienze dell’educazione, si occupa di sostegno e orientamento scolastico ed è attivo con il progetto antibullismo), Guido Manca (66 anni, pensionato, volontario della Protezione civile, ex militare in Kosovo con esperienza all’Onu), Andrea Pessina (61 anni, imprenditore), Alessandro Galli (27 anni, appena laureato in Ingegneria genetica), Dolores Nuzzo (57 anni, medico, geriatra per anziani fragili, malati di Alzheimer e loro famiglie, dietologa a San Vittore ed ex presidente de I Germogli), Mariella Renò (41 anni, negoziante), Laura Dell’Oro (35 anni, avvocato civilista), Fiorella Carnevali (48 anni, lavora in banca come consulente finanziario per famiglie), Fabio Terragnoli (48 anni, batterista della banda di San Vittore e della band Banda Larga, lavora nel settore del packaging alimentare, Mara Monticelli (architetto).

“Vogliamo risvegliare il paese dandogli una visione lungimirante e al passo coi tempi – ha spiegato Rossi -. Ogni componente rappresenta una realtà diversa e, insieme, abbiamo trovato una linea comune per rispondere ai bisogni dei cittadini. Occorre proporre eventi culturali, attenzione al sociale, coinvolgimento dei commercianti per un paese dove sentirsi bene. Oggi come non mai le differenze devono unire e non dividere”.

