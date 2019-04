Elezioni San Vittore Olona: il candidato sindaco Roberto Morlacchi sarà sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, il gruppo “Lombardia Ideale” non autorizza l’uso del simbolo e nasce “Scelgo San Vittore Olona”.

Elezioni San Vittore, le novità di Morlacchi

Novità in piena campagna elettorale a San Vittore Olona in vista delle elezioni comunali del 26 maggio. L’ultima ora riguarda il candidato sindaco Roberto Morlacchi: confermato il sostegno di Lega (di cui è segretario cittadino) e Fratelli d’Italia, niente da fare invece per “Lombardia Ideale”, che non ha dato l’ok all’utilizzo del proprio simbolo. Arriva invece a sostenere Morlacchi la lista “Scegli San Vittore Olona”.

Il commento di Morlacchi

“Domenica 28 aprile – afferma Roberto Morlacchi – sarà anche l’occasione per presentare il simbolo ufficiale della lista: confermate le presenze di Lega e Fratelli d’Italia che saranno affiancate dalla lista civica ‘Scelgo San Vittore Olona’. Quest’ultima ha assunto questa denominazione dopo la mancata autorizzazione all’utilizzo del logo di ‘Lombardia Ideale’. A non essere cambiata è l’anima civica dei suoi candidati e la forza di cambiare, migliorare e rivitalizzare il nostro comune. Domenica 5 maggio, alle 18.30, nella sala della biblioteca di Villa Adele, è invece prevista la presentazione della lista e del programma elettorale”.

