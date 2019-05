Confronto tra candidati sindaco a San Vittore Olona: Daniela Maria Rossi (Civicamente-Lista della società civile), Paolo Salmoiraghi ( Lista civica per San Vittore Olona) e Roberto Morlacchi (Centrodestra Morlacchi sindaco).

Elezioni San Vittore Olona: candidati sindaco a confronto

Venerdì 10 maggio 2019 il nostro giornale Settegiorni ha organizzato nella sala polivalente di via Veneto a San Vittore Olona un confronto tra candidati sindaco, un’occasione per conoscerli meglio e capire il loro punto di vista sul paese. Durante la serata ci sono stati momenti in cui Daniela Maria Rossi, Paolo Salmoiraghi e Roberto Morlacchi si sono fatti conoscere dai cittadini esponendo alcuni punti del loro programma e altri momenti più giocosi dove i candidati hanno risposto ad alcune domane riferite a San Vittore Olona o si sono scambiati dei regali. Ecco cosa è successo…

Il quiz

Una domanda ciascuno sulla cultura generale della città. Avranno risposto bene i nostri interrogati? Guardate il video:

I regali

Il momento più divertente è stato lo scambio di regali. Ogni candidato ha portato un dono simbolico a ogni avversario spiegandone il motivo. Ecco cosa è successo:

