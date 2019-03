Elezioni San Vittore Olona, Paolo Salmoiraghi guiderà la lista civica della maggioranza uscente.

Elezioni San Vittore Olona, Salmoiraghi: “Tra continuità e rinnovamento”

E’ Paolo Salmoiraghi, attuale assessore alla Polizia locale e Sport, il candidato sindaco della lista civica con cui la maggioranza uscente del sindaco Marilena Vercesi (non più ricandidabile essendo al suo secondo mandato) correrà alle elezioni amministrative del 26 maggio.

Lui ad aggiungersi agli altri schieramenti già in corsa: ossia a Roberto Morlacchi candidato sindaco di Lega e Fratelli d’Italia, a Daniela Rossi che guiderà una lista civica con un gruppo rinnovato di concittadini. Si attendono le mosse dell’ex assessore Maura Alessia Pera che ha annunciato di voler sostenere uno dei candidati sindaco.

“Dopo cinque anni di Amministrazione – annuncia Salmoiraghi – oggi mi è stato chiesto dall’attuale maggioranza e da numerosi cittadini di guidare la lista civica con la quale ci presenteremo per le prossime elezioni di maggio 2019. Dopo aver ricevuto dall’attuale Sindaco Marilena Vercesi, che ringrazio per l’opportunità e la fiducia che mi ha concesso, le deleghe come Assessore alla Polizia locale, allo Sport e all’Ecologia, sono onorato di poter guidare la coalizione basata sugli stessi principi con cui è nata la lista civica del 2014, mettendo sempre e comunque l’interesse pubblico dei miei concittadini sanvittoresi davanti a tutto”.

Continua Salmoiraghi: “In questi cinque anni abbiamo realizzato diverse cose per la causa comune: abbiamo fatto delle scelte, sulle quali magari si potrebbe discutere, ma sempre e solo nell’ottica del motto ‘chi non lavora e non sceglie non sbaglia mai’. Dobbiamo comunque pensare al futuro, ed è per questo che fra i nostri progetti inseriremo senza dubbio, solo per fare degli esempi concreti, la riqualificazione di piazza Italia attraverso la collocazione di arredi urbani, la possibilità di utilizzare l’auditorium della scuola secondaria di primo grado per manifestazioni culturali, la realizzazione di un’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe, l’attuazione del partenariato pubblico-privato che prevede la riqualificazione dei nostri centri sportivi. Ancora più impegno andrà speso per la semplificazione e per avere un comune a misura di cittadino, in cui le segnalazioni vanno interpretate come un aiuto e non come un problema per la macchina comunale. Sarà nostra intenzione nel periodo inziale 2019-2020 riqualificare oltre 5 km delle vie del nostro comune. Attraverso queste progettualità ci rivolgiamo a tutti i settori della società civile, toccando sport, cultura, scuola e sicurezza nelle sue varie sfaccettature”.

Prosegue Salmoiraghi: “Queste sono solo le idee di base sulle quali stiamo costruendo un programma di governo della città che sarà sempre più a misura dei sanvittoresi e che andremo ad affrontare punto per punto nelle prossime settimane: vi terremo informati con costante regolarità”.

Conclude l’assessore: “Non appartengo a nessun partito politico, mi rifaccio ai valori dettati dalla centralità della persona, della famiglia, delle regole e della coerenza. Per affrontare questa nuova avventura con rinnovato slancio vedremo di unire l’esperienza derivante da 10 anni di amministrazione di alcuni membri della squadra con l’entusiasmo di nuovi volti appartenenti alla società civile per il bene di San Vittore e dei suoi abitanti”.

Chi è Paolo Salmoiraghi

Paolo Salmoiraghi, Sanvittorese, architetto libero professionista, 51 anni, sposato e padre di tre figli di 21, 19 e 16 anni, lavora sul territorio da sempre. Profondo conoscitore delle dinamiche territoriali, membro del consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Carducci di San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano dal 2010 al 2013, allenatore presso il Centro Giovanile San Vittore Olona dal 2003 al 2013, con la passione per lo sport praticato, in particolare la corsa.

