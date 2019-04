Elezioni San Vittore Olona, Paolo Salmoiraghi presenta il simbolo della lista civica espressione della maggioranza uscente.

Elezioni San Vittore Olona, logo di Salmoiraghi

Primo appuntamento coi cittadini per Paolo Salmoiraghi, candidato sindaco della lista civica espressione della giunta e maggioranza uscente. Domenica 14 aprile sarà in piazza della chiesa parrocchiale: “La nostra lista – spiegano dal gruppo di Salmoiraghi – invita tutti i cittadini di San Vittore Olona a venire a trovarci: vi aspettiamo domenica 14 aprile in piazza Italia dalle 11 alle 13. Nell’occasione presenteremo il nostro simbolo per le comunali di maggio e ci sarà la possibilità di dialogare con il candidato sindaco Salmoiraghi (attuale assessore alla Polizia locale, Sport ed Ecologia) e gli appartenenti al gruppo col quale affronteremo questa importante e avvincente avventura. Non mancherà ovviamente la possibilità di annotare tutte le proposte che vorrete farci per rendere la nostra città ancora migliore”.

Entra nel vivo quindi la campagna elettorale che vedrà i sanvittoresi chiamati alle urne domenica 26 maggio 2019 per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. In campo anche Daniela Rossi che guiderà la lista civica “Civicamente” eRoberto Morlacchi per Lega e Fratelli d’Italia.

