Elezioni San Vittore Olona, Paolo Salmoiraghi ha presentato simbolo e nome della lista civica da lui guidata: è “Per San Vittore Olona-Paolo Salmoiraghi sindaco”, nel simbolo le parole “Coerenza e dedizione”.

Elezioni San Vittore, Salmoiraghi si presenta

Il nome della lista civica è “Per San Vittore Olona”. “Coerenza e dedizione” le parole riportate nel simbolo. E’ la lista guidata dal candidato sindaco Paolo Salmoiraghi, attuale assessore allo Sport, Polizia locale ed Ecologia che questa mattina, domenica 14 aprile 2019, era in Piazza Italia per presentare il logo della sua squadra.

“Nel nostro simbolo – spiega Salmoiraghi – vi sono due elementi: il primo è l’acqua del nostro fiume, fonte di vita, un fattore determinante per fare vita a un insediamento umano, il secondo sono le foglie di alloro, pianta appartenente alla famiglia delle ‘Lauracee’ autoctona dell’area mediterranea e, nell’antichità greco-romana, simbolo di sapienza e di gloria. Unite ai colori della nostra bandiera italiana rappresentano la valorizzazione e la difesa del nostro territori portate avanti in questi anni dall’Amministrazione comunale”.

E il candidato aggiunge: “La coerenza ci consente di avere una squadra di persone con una comune base di valori che non accetta imposizioni dall’alto preordinate, rappresenta le persone del fare, che dicono quello che realmente è possibile realizzare; dedizione è la nuova squadra, un ‘gruppo’ di persone che lavorerà sui principi di rispetto, lealtà, cooperazione, condivisione, trasparenza e servizio verso la collettività”.

Nel gazebo, al fianco di Salmoiraghi si sono visti Marco Zerboni (attuale vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici), Antonella Lattuada (attuale assessore ai Servizi sociali), Rodolfo Nebuloni (attuale assessore alla Cultura), Mauro Meda (attuale consigliere comunale di maggioranza).

I componenti della lista saranno presentati ufficialmente il 3 maggio 2019.



TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE