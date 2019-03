Elezioni San Vittore Olona, l’annuncio dell’ex assessore alla Cultura Maura Alessia Pera in vista delle comunali del 26 maggio.

Elezioni San Vittore, l’annuncio di Pera

Cresce l’attesa anche per l’ufficialità su cosa intende fare l’ex assessore alla Cultura Maura Alessia Pera, che mesi fa aveva lasciato la giunta del sindaco Marilena Vercesi sbattendo la porta e puntando il dito contro la «troppa autorità» della squadra di governo.

Molto probabile che, con una realtà civica, sostenga il candidato sindaco Roberto Morlacchi che unisce Lega e Fratelli d’Italia:

«Per ora – commenta Maura Alessia Pera – posso dire che non farò il candidato sindaco ma sosterrò uno dei candidati sindaco. Quando sarà il momento darò maggiori informazioni».

In corsa alle elezioni c’è anche l’ex assessore alla Cultura (dal 2004 al 2009) Daniela Rossi con una lista civica composta da un rinnovato gruppo di concittadini e l’attuale maggioranza, come annunciato dal vicesindaco Marco Zerboni, sarà presente con una lista civica.

Entra quindi nel vivo la campagna elettorale che vedrà i sanvittoresi chiamati alle urne il 26 maggio per scegliere il nuovo sindaco e nuovo Consiglio comunale.

Leggi anche:

Elezioni San Vittore: Roberto Morlacchi candidato di Lega e FdI

Elezioni San Vittore, Rossi: “Mi candido per vero rinnovamento”

Elezion San Vittore, Zerboni: “La giunta farà lista civica, centrodestra siamo noi”TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE