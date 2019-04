Elezioni San Vittore Olona, il candidato sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e “Scelgo San Vittore” illustra i primi punti del suo programma.

Elezioni San Vittore, primi passi del programma di Morlacchi

Il candidato sindaco Roberto Morlacchi (Lega, Fratelli d’Italia e Scelgo San Vittore Olona) svela i primi punti del programma elettorale in vista delle elezioni del 26 maggio.

“Nulla di fantasioso o faraonico per creare consenso – spiega Morlacchi -. I bisogni più ricorrenti e insoddisfatti sono la sicurezza, in tutte le sue declinazioni, la pulizia del paese, il rifacimento di strade e dei marciapiedi. Guardiamo il paese con gli occhi di chi lo conosce, lo ama e lo vive. In un periodo di grave crisi economica e di scarsità di risorse pubbliche occorre amministrare al meglio le risorse e i beni di cui disponiamo, basta sprechi e improvvisazioni. Particolare attenzione andrà riservata al territorio, bene da conservare per le future generazioni, bene da valorizzare per creare occupazione, bene che attraverso le azioni di chi amministra, delle associazioni e dei cittadini, deve esprimere tutte le sue potenzialità attrattive e di sviluppo. I nostri luoghi devono vivere, essere accoglienti, puliti, belli e sicuri. La sicurezza dei cittadini declinata in tutte le sue sfaccettature sarà al centro del nostro agire. Più sicurezza significa più serenità. Attenzione – prosegue Morlacchi – sarà rivolta a chi si trova in difficoltà, la platea delle persone che necessitano di solidarietà e aiuto concreto, purtroppo, ogni giorno si ingrossa. Il nostro ‘fare’ sarà improntato alla trasparenza, all’ascolto dei cittadini e soprattutto all’impegno costante per realizzare quanto promesso. Abbiamo le capacità e la volontà per fare bene, l’aspirazione è anche quella di dare vivacità e vivibilità al nostro paese, offrendo anche ai cittadini l’occasione di svagarsi e divertirsi. Ecco le nostre idee, chiare e sintetiche, animate da una sola passione: San Vittore Olona”.

