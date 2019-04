Elezioni San Vittore Olona, Roberto Morlacchi (candidato sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e Lombardia Ideale) in Piazza Italia per la raccolta firme della sua lista.

Raccolta firme per la lista di Lega, Fratelli d’Italia del candidato sindaco Roberto Morlacchiin vista della chiamata alle urne del 26 maggio. Morlacchi, segretario cittadino del Carroccio, consigliere comunale di opposizione, è la persona che unirà l’alleanza dei due partiti e della formazione civica (Lombardia Ideale) alla quale appartengono l’ex assessore alla Cultura MauraAlessia Pera (dimessasi nel novembre 2018 dall’attuale giunta), Luca Giraldin e Chicco Barlocco.

“Sono estremamente soddisfatto della mattinata, tanti cittadini mi hanno dato molto entusiasmo e gradimento – il commento di Morlacchi -. Ottima prima uscita, è stata anche l’occasione, di ascoltare dalla cittadinanza suggerimenti e proposte per migliorare la nostra San Vittore Olona. Ancora una volta in piazza per informare direttamente i cittadini. Siamo fermamente convinti che solamente così si possa incentivare la vera partecipazione della gente. Siamo un gruppo di giovani e meno giovani, tutti rappresentanti nelle tre realtà che rappresento. Tutti con voglia di fare.E’ attiva la pagina facebook Roberto Morlacchi Sindaco e la casella mail morlacchisindaco@gmail.com per segnalazioni, suggerimenti e consigli”.

Intorno al candidato, due volti noti della Lega come Fabrizio Sberna (assessore alla Sicurezza a Cerro Maggiore) e Vincenzo Mariani (ex capogruppo di maggioranza nel mandato scorso).

“Sono molto contenta del gruppo e del programma” ha aggiunto Pera.

La lista sarà presentata ufficialmente domenica 5 maggio, alle 18.30, a Villa Adele.





