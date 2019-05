Elezioni San Vittore Olona, Roberto Morlacchi candidato sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e “Scelgo San Vittore Olona” ha presentato i componenti degli schieramenti che lo sostengono.

Elezioni San Vittore, la squadra di Morlacchi

Roberto Morlacchi, candidato sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e “Scelgo San Vittore Olona”, ha presentato le liste che lo sostengono. Lo ha fatto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio 2019, nel seminterrato di Villa Adele.

Morlacchi, segretario cittadino del Carroccio, ha presentato i componenti delle liste che lo supportano: Fabrizio Sberna (volto noto della Lega sanvittorese, 57 anni, diplomato e attualmente assessore alla Sicurezza, Polizia locale, Commercio e Protezione civile a Cerro Maggiore ed ex consigliere comunale nel primo mandato del sindaco Vercesi), Gisella Gatti (60 anni, responsabile ufficio acquisti e corporate sales), Vincenzo Carlo Mariani (42 anni, commerciante, esponente della Lega ed ex capogruppo di maggioranza nel primo mandato Vercesi 2009-2014), Andrea Gaetano Stallone (30 anni, mediatore del credito), Alberto Locatelli (capogruppo di Fratelli d’Italia, 58 anni, area manager di una multinazionale), Danila Gallo Stampino (24 anni, neolaureata in Scienza della Comunicazione), Elio Nicolosi (58 anni, ed dipendente pubblico regionale, imprenditore e libero professionista nel campo nella sicurezza), Maura Alessia Pera (45 anni, infermiera professionale e volontaria Croce Rossa), Luca Giraldin (48 anni, farmacista di S.Vittore), Enrico Chiccho Barlocco (47 anni, commerciante e manager dell compagnia dialettale I Legnanesi) (Pera, Giraldin e Barlocco sono i componenti della lista “Scelgo San Vittore”: appartenevano prima a Lombardia Ideale, movimento che fa riferimento al Governatore della Lombardia Attilio Fontana, che non ha però dato l’autorizzazione a usare il simbolo e così è nata la nuova lista), Noemi Marrone (26 anni, laureata in Giurisprudenza, impiegata e impegnata nell’azienda di famiglia) e Alessandro Colombo (27 anni, laureato in Giurisprudenza, praticante avvocato).

Presenti il consigliere alla Sicurezza del Comune di Legnano e responsabile di Fratelli d’Italia Maira Cacucci, l’onorevole di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, il consigliere regionale della Lega Cristina Scurati,Marco Osnaghi di Fratelli d’Italia e Dante Cattaneo candidato alle europee per la Lega.



Gli obiettivi

“Nel nostro programma non prevediamo cose faraoniche ma fattibili – ha esordito Morlacchi -, nostro obiettivo è avere un paese più bello, più sicuro, più vivibile e con più servizi. Temi cari sono la sicurezza in tutte le sue sfaccettature: segnaletica puntuale e visibile, uso ottimale delle telecamere che saranno aumentate, controllo del territorio con nuovi agenti, foto-trappole, paese più pulito; valorizzazione dei giardini di via Roma da unire al vicino campo sportivo, facendoli diventare sede di eventi, con chiosco e servizi igienici. Valorizzazione di piazza Italia con miglior illuminazione e pedonale alla domenica. Per la cultura aumentare gli eventi, Villa Adele aperta alla mattina e sabato pomeriggio, portare le associazioni sportive nelle scuole, trasmissione del Consiglio comunale in streaming”.

“Proponiamo cose semplici e realizzabili, dal semplice per arrivare a fare le cose in grandi” il commento di Mariani, “A Cerro abbiamo messo in atto controlli anti-droga con unità cinofile e vorrei fare altrettanto a San Vittore” le parole di Sberna. Poi Giraldin, “Sono qui per l’amicizia con Morlacchi, per ascoltare i disagi della popolazione, sono qui per dare una mano”, Pera, “Credo in Morlacchi, siamo una squadra variegata, ognuno di noi ha dato il suo contributo”, e Barlocco, “Essere qui è come ridare quanto San Vittore mi ha donato”.

Le autorità

“Come Regione saremo vicini a voi ha dichiarato Scurati, la caratteristica di sovranità unisce i simboli di questa lista il commento di Frassinetti, “si può cambiare il paese” ha detto Cattaneo, “siete sinceri e capaci” il parere di Osnato.



