Elezioni San Vittore Olona, il sindaco Marilena Vercesi non è nella lista civica del candidato sindaco Paolo Salmoiraghi, suo assessore allo Sport, Polizia locale ed Ecologia. Ecco le sue motivazioni.

Elezioni San Vittore Olona, Vercesi sarà assente

Eletta sindaco dal 2009, 10 anni da primo cittadino: ma ora Marilena Vercesi non sarà parte della campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio. Il suo nome infatti non compare all’interno della lista civica guidata dal candidato sindaco Paolo Salmoiraghi, attuale candidato sindaco di “Per San Vittore Olona”.

“Nella vita – spiega Vercesi – bisogna capire quando è giusto farsi da parte, fare politica nel senso più alto deve essere inteso come servizio al cittadino e alla comunità e non come un lavoro a tempo indeterminato. Questi 10 anni li ho vissuti come una missione ma ora la mia esperienza può servire altrove e le persone che oggi compongono la lista civica Paolo Salmoiraghi Sindaco e che potrebbero dare continuità al solco che ho tracciato, lo devono fare senza un mio condizionamento dando prova di realismo e buon senso. Salmoiraghi non può dirsi certo un neofita della politica ma in soli cinque anni, in qualità di assessore, ha saputo destreggiarsi in molteplici discipline dimostrandosi competente e sempre aperto al dialogo. A mio modesto parere, nella consapevolezza che i politici di professione e quelli di lungo corso sono sempre meno apprezzati e meno credibili – conclude il primo cittadino sanvittorese -, sono certa che questa rinnovata e giovane lista civica potrà essere vista con favore dagli elettori che ancora una volta saranno chiamati alle urne per determinare, nei prossimi cinque anni, il futuro del nostro piccolo, grande Comune”.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SULLE ELEZIONI COMUNALI A S.VITTORE OLONA

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE