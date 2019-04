Elezioni, ecco tutti i nomi e foto dei componenti di tutte le liste in corsa alle comunali del 26 maggio 2019.

Elezioni, ecco tutti i nomi e foto

Si avvicina sempre di più il 26 maggio 2019, data nella quale moltissimi cittadini del nostro territorio saranno chiamati a eleggere il loro nuovo sindaco e i membri del nuovo Consiglio comunale. Le campagne elettorali di tutti i paesi interessati dalle amministrative stanno entrando nel vivo e cresce la curiosità per conoscere la composizione delle liste che si sfideranno a colpi di voti per conquistare l’ambita fascia tricolore.

Su Settegiorni in edicola da venerdì 26 aprile 2019, troverete tutte le foto e nominativi dei componenti di tutte le liste in corsa per le elezioni a San Vittore Olona, Rescaldina, Busto Garolfo, Casorezzo, Bernate Ticino, Castano Primo, Vanzaghello, Inveruno, Arconate,Cesate, Arluno, Marcallo, Mesero, Santo Stefano, Boffalora, Cusago, Albairate, Gaggiano, Ozzero e Motta Visconti. Pagine speciali completamente dedicate ai vari schieramenti in corsa per la nuova chiamata alle urne dove troverete tutte le liste e i nomi e i volti di chi ne fa parte.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE