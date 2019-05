Alle 14 inizia lo spoglio a Tradate per le elezioni comunali 2019.

Elezioni Tradate 2019, chi sarà il nuovo sindaco?

Inizieranno alle 14 le operazioni di spoglio dei voti a Tradate per le elezioni comunali. In corsa ci sono quattro sindaci e sette liste: Giuseppe Bascialla (Lega, Forza Italia, Movimento Prealpino-Fratelli d’Italia), Mauro Prestinoni (Pd, Noi Abitiamo Tradate), Alfio Plebani (Innovazione Civica) e Laura Cavalotti (Partecipare Sempre). L’esito delle europee potrebbe far pensare a una vittoria al primo turno di Bascialla e del centrodestra, con la coalizione di centrodestra al 57% ma la proiezione con le comunali potrebbe essere azzardata.

Durante la giornata, qui saranno pubblicati i risultati in diretta, seggio per seggio.

Ore 15.10 centrodestra avanti

Le operazioni continuato in tutti i 14 seggi rimanenti. Non ci sono ancora dati ufficiali ma il centrodestra e Giuseppe Bascialla continua ad apparire vantaggio. Sembra allontanarsi la possibilità di un ballottaggio.

Ore 14.30 primo seggio a Bascialla

Solo 4 schede ma tutte a Bascialla. Così il seggio 15, quello dell’ospedale e il meno rappresentativo. Lo sguardo ora va alle altre sezioni, dove il centrodestra sembra essere in vantaggio.

Ore 14: iniziato lo spoglio

Iniziate le operazioni di spoglio. A Tradate ha votato il 63,49% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 58,21% del 2017.

