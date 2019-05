Appuntamento al cinema Grassi 4k giovedì sera per il confronto fra i candidati sindaco.

Elezioni Tradate, candidati sul palco

Un’occasione imperdibile per confrontare idee, programmi e progetti per la città prima del voto. Giovedì sera, alle 21, si terrà al Cinema Grassi 4k il confronto fra i quattro candidati che domenica 26 maggio si contenderanno il voto dei cittadini. Come due anni fa, la serata è stata organizzata dalle tre redazioni che si occupano del Tradatese: La Settimana di Saronno/Settegiorni, Varesenews e Prealpina. A moderare il confronto fra gli aspiranti sindaco sarà il giornalista Marco Giovannelli. Tutti i candidati hanno confermato la propria presenza: ci saranno quindi Giuseppe Bascialla (Lega, Forza Italia, Movimento Prealpino-Fratelli d’Italia), Mauro Prestinoni (Partito Democratico, Noi Abitiamo Tradate), Alfio Plebani (Innovazione Civica) e Laura Cavalotti (Partecipare Sempre).

L’evento sarà a ingresso libero ma, essendoci un limitato numero di posti, è consigliata la prenotazione a questo link. Chi si sarà prenotato dovrà presentarsi entro le 20.45 per avere il proprio posto.

LO SPECIALE ELEZIONI TRADATE