Elezioni Tradate, il Movimento 5 Stelle prende le distanze dalla lista di Laura Cavalotti.

Elezioni Tradate, niente appoggio dal M5S

“Non esiste alcun apparentamento del Movimento 5 Stelle con la lista Partecipare Sempre-Laura Cavalotti Sindaco”. Con una breve e sintetica nota stampa firmato da Emilia De Benedetto e Teresa Franchina, il gruppo tradatese del Movimento 5 Stelle punta a far chiarezza circa quello che definiscono “un grande fraintendimento”. Motivo, la presenza nella lista di Laura Cavalotti di due volti “passati” del Movimento 5 Stelle, quello di Givago Cutillo candidato consigliere nel 2017 e alla Regione nel 2018 e di Massimo Biancani, nella lista del Movimento nel 2012 a sostegno di Stefano Castiglia. A loro riguardo, il Movimento fa sapere che “ex attivisti che partecipano alla lista Partecipare Sempre non rappresentano a nessun titolo il Movimento 5 Stelle ed il gruppo Movimentiamo Tradate”.

