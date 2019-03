Elezioni Tradate, nonostante il buon risultato alle elezioni del 2018 il Movimento 5 Stelle non presenterà nessuna lista.

Elezioni Tradate, niente lista 5 Stelle

Mentre in città tutti guardano al centrodestra e aspettano che la Lega decida il nome del prossimo candidato sindaco, dopo la presentazione della coalizione di centrosinistra con Mauro Prestinoni è arrivata in settimana la prima defezione in vista delle prossime elezioni. Il Movimento 5 Stelle, reduce da un 20% circa alle politiche dell’anno scorso e dal meno incoraggiante 5% delle amministrative 2017, non ci sarà.

“Mancano le condizioni”

I perchè di questa scelta restano però nel campo delle speculazioni. Il deputato del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidia, che si sta occupando delle amministrative in provincia di Varese, fa sapere di “aver incontrato il gruppo e verificato che, purtroppo, non ci sono le condizioni per una lista del Movimento 5 Stelle a Tradate”.

