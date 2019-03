Confermata la decisione presa la scorsa settimana a stretta maggioranza dai soci della sezione Lega: il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Tradate sarà Giuseppe Bascialla.

Elezioni, avanti con Bascialla

Si è chiusa nella serata, con l’ultimo via libera dalla segreteria nazionale di via Bellerio, la partita tutta interna alla Lega sul nome cui sarà affidata la guida della coalizione con Forza Italia e Movimento Prealpino alle prossime elezioni. Dopo il “bivio” tra il vicesindaco Claiudio Ceriani e il presidente del Consiglio Mario Clerici, il ritiro del primo e la proposta di Bascialla, la sezione (con 14 voti contro 10, un astenuto) aveva deciso per il medico di base oggi presidente della Commissione Ospedale. Dalla decisione della sezione alla conferma però, diversi giorni e non poche incertezze, tra i silenzi della sezione in attesa del “via libera” da tutta la struttura del partito. Un silenzio che ha fatto risaltare le voci su nuovi nomi “di compromesso” per evitare una divisione degli iscritti, come il fatto che venerdì a Monteruzzo tra i candidati chiamati sul palco mancasse proprio quello tradatese. Tutte cancellate appunto oggi, con il via libera della segreteria del partito guidato da Matteo Salvini.

Dalla sezione e dal suo segretario Fabio Marchiori, al momento, solo la conferma. Nuove comunicazioni sono state rimandate ai prossimi giorni.

