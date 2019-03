Trapelato il nome indicato dai militanti della Lega per il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni.

Elezioni Tradate, il voto e il nome

Fine degli indugi. Ieri sera dopo oltre un mese di attese, e gossip, la sezione della lega ha riunito i suoi militanti. Sul tavolo, come già anticipato, un sola domanda: chi sarà il candidato sindaco, Mario Clerici o Giuseppe Bascialla? E la decisione degli iscritti, arrivata dopo la chiusura dei seggi intorno alle 23, è ricaduta sul medico di base e attuale presidente della Commissione Ospedale, Bascialla.

LEGGI ANCHE: Elezioni Tradate, anche Bascialla si candida a guida del centrodestra

Gli ultimi passaggi

Dalla sezione al momento non è arrivato nessun commento ufficiale. Per quello, ci sarà da attendere i passaggi previsti dai regolamenti del partito dal direttivo cittadino, che stasera dovrebbe ratificare il voto, e poi da quello provinciale e nazionale che dovrebbero arrivare nel finesettimana.

Ora i riflettori comunque si puntano sull’ultimo nome ancora in bilico nelle prossime elezioni del 26 maggio, quello dell’ex sindaco Laura Cavalotti che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua presenza tra i candidati e, soprattutto, sull’eventuale corsa in solitaria o in coalizione con Mauro Prestinoni, sostenuto da Pd e Abitiamo Tradate.

LEGGI ANCHE: Elezioni Tradate, il Movimento 5 Stelle non ci sarà

Amministrative Tradate, il centrosinistra (senza Pit2.0) schiera il suo candidato