Ecco la lista di Innovazione Civica, che alle elezioni Tradate propone come candidato sindaco Alfio Plebani.

Elezioni Tradate, i candidati con Alfio Plebani

Manca meno di un mese dal voto per le prossime elezioni amministrative a Tradate. In campo ormai tutti gli schieramenti: quattro i candidati sindaco in corsa sostenuti in totale da sette liste. Ecco la squadra di Innovazione Civica, guidata dal candidato sindaco Alfio Plebani:

Gaetano Spinola, manager del Duc si Busto Arsizio e vicepresidente Ascom Busto Arsizio;

Federico Benzoni, studente universitario di Giurisprudenza;

Enrico Ceriani, geometra libero professionista;

Alessandro Codato, perito informatico;

Elena Cristiani, parrucchiera;

Giuseppe Delfino, artigiano edile;

Stefania Lombardi, avvocato;

Giorgio Melis, studente universitario di Economia, volontario Croce Rossa;

Matteo Napolitano, pensionato;

Daniele Noto, studente universitario di Ingegneria Energetica;

Angelo Plebani, studente universitario di Giurisprudenza e allenatore minibasket;

Antonella Poletti in Rainer, scenografa costumista;

Stefania Pulitano, impiegata di Ente Pubblico;

Antonia Santovito, impiegata all’Università Liuc;

Matteo Sorgente, agente immobiliare;

Carla Ulante, impiegata.

